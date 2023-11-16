Армия Израиля заявила, что взяла под контроль гавань сектора Газа

Военнослужащие 188-й бронетанковой бригады и 13-й флотилии ЦАХАЛ установили оперативный контроль над гаванью сектора Газа, сообщила армейская пресс-служба. По данным израильской стороны, в ходе операции были убиты 10 бойцов палестинского движения ХАМАС и уничтожены 10 шахт.

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В ходе операции, в которой также принимали участие военнослужащие инженерно-саперного корпуса и ВВС, было уничтожено 10 шахт террористических тоннелей и четыре сооружения, использовавшиеся для террора, 10 террористов были убиты. Все здания в районе порта были очищены, — говорится в сообщении.

По версии ЦАХАЛ, ХАМАС использовало порт в качестве тренировочной базы для морских десантников, «осуществляющих теракты на море». По их данным, бойцы движения эксплуатировали гражданские суда и суда полиции порта Газы.

Ранее сообщалось, что Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) нанесла удар по резиденции главы политбюро ХАМАС Исмаила Хании. По данным израильских военных, это здание использовалось как «террористическая» инфраструктура, в нем собирались руководители палестинской группировки для планирования атак на еврейское государство.