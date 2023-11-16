Патрушев раскрыл ущерб от обстрелов ВСУ Центральной России

Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев раскрыл сумму ущерба, которую обстрелы со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) нанесли Центральной России с начала 2022 года. Об этом сообщает РИА Новости.

Как заявил секретарь Совбеза, ВСУ в нынешнему году совершили свыше 8 тысяч обстрелов только по территории Белгородской, Брянской и Курской областей. Материальный ущерб от этих обстрелов составил более 7 млрд рублей, указал он.

По словам Патрушева, согласно статистике в регионах Центрального федерального округа (ЦФО) совершено 128 терактов, большая часть из них — с использованием беспилотников. При этом предотвращено свыше 50 преступлений террористической направленности, включая 25 терактов, сообщил он.

Секретарь Совбеза также заявил, что ситуация в Центральной России остается сложной и характеризуется усилением террористической и диверсионной активности.

«Значительный рост вражеских обстрелов российской территории со стороны Украины, диверсионной активности и террористических атак требует продолжения системной работы», — сказал он в ходе совещания по безопасности в ЦФО.