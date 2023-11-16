Названо оружие России, от удара которого «противник уже не оклемается»

Боеголовку российского гиперзвукового ракетного комплекса «Авангард» невозможно обнаружить и сбить, рассказал NEWS.ru военный эксперт Виктор Литовкин. Он предположил, что неуязвимость снаряда объясняется скоростью в 27 Махов (около 33 тысяч км/ч) и способностью маневрировать во время подлета к цели.

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Уникальность «Авангарда» в невероятной скорости боевого блока в 27 Махов, это 27 скоростей звука. Кроме того, «Авангард» способен маневрировать на подходе к цели. Обнаружить, перехватить, сбить его невозможно, он долетит до цели в считанные минуты и нанесет очень серьезный ущерб вероятному противнику — это может быть термоядерный взрыв. После такого удара противник вряд ли оклемается, — отметил Литовкин.

Ранее Министерство обороны России опубликовало видео перевооружения Ясненского ракетного соединения в Оренбургской области на ракетный комплекс стационарного базирования «Авангард». Межконтинентальная баллистическая ракета загружается в шахтную пусковую установку с помощью гидравлического механизма. Сложнейшие технологические операции продолжаются несколько часов, уточнили в ведомстве.

Между тем секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев заявил, что РФ впервые за всю историю опередила конкурентов в сфере ракетно-ядерного оружия, став обладателем уникальных стратегических вооружений. По его словам, это гарантирует безопасность страны на десятилетия вперед.