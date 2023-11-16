В Госдуме подтвердили прорыв ВС России в Авдеевке

Авдеевка, она в принципе важна в тактическом плане, но ни в оперативном, ни в стратегическом решающей роли не играет. Да, ВС РФ прорвали оборону ВСУ и вошли в город. Однако Авдеевка играла более важную роль в Донбасской наступательной операции 1943 года, когда Красная армия за месяц прорвала фронт, разгромила отборные части вермахта и в течение 41 дня вышла к Днепру, пройдя 350 км. Но сейчас совсем другое, ситуация отличается, — заявил Соболев.