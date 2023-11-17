Сотни человек находятся под обломками после удара израильской армии по лагерю беженцев

Многие погибли и десятки получили ранения в результате удара израильской армии по лагерю беженцев Джабалия в пятницу утром, а сотни человек считаются пропавшими без вести и, предположительно, находятся под обломками. Об этом сообщает телеканал Al-Jazeera со ссылкой на свидетелей и местные источники.

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Люди все еще пытаются вытащить из-под завалов лагеря беженцев Джабалия тех, кого можно спасти, после того как израильские авиаудары поразили несколько жилых домов.