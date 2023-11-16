Минобороны РФ заявило о продолжении СВО до полного достижения поставленных целей

Минобороны РФ: СВО будет продолжаться до полного достижения целей
Специальная военная операция будет продолжаться до полного достижения ее целей, заявил замглавы Минобороны РФ Александр Фомин. Он указал, что страны Запада "открыто декларируют цель нанесения России "стратегического поражения" и покрывают ради этого любые военные преступления Киева, используя инструменты антироссийской пропаганды и русофобии". ТАСС
По его словам, в Европе вновь начал возрождаться нацизм, однако он будет остановлен. Российская сторона предотвратит геноцид русскоязычного населения на Украине, подчеркнул Фомин. Москва24
Он также сообщил, что НАТО активно пытаются разместить в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР) свои силы и инфраструктуры, а пять стран блока и вовсе провоцируют здесь гонку вооружений. Парламентская газета
По его словам, существующая в АТР архитектура безопасности доказала свою эффективность. RT на русском