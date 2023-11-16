В Турции призвали рассмотреть выход страны из НАТО

Турецкая коммунистическая партия потребовала вместо обсуждения депутатами парламента заявки о членстве Швеции в НАТО выйти из альянса. Об этом пишет РИА Новости.

Ранее СМИ стало известно, что генсек НАТО Йенс Столтенберг разослал письмо всем государствам-членам Североатлантического альянса, в котором заявил, что Швеция должна стать членом блока не позднее встречи глав МИД 28-29 ноября. На сегодняшний день заявку Швеции не одобрили Венгрия и Турция. Однако 23 октября президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган попросил парламент страны ратифицировать ее.

При этом Турецкая коммунистическая партия, основанная в 1972 году, назвала рассмотрение вопроса о членстве Швеции в НАТО «постыдным» для Великого национального собрания страны.

В пресс-релизе отмечается, что процесс вступления в НАТО двух стран Северной Европы после начала украинского кризиса «проходил с беспрецедентной скоростью» и может привести к продолжению конфликта и политической напряженности в регионе с подачи США.

«К сожалению, и в этом вопросе Великое национальное собрание Турции потерпело серьезную неудачу, проголосовав за вступление Финляндии без единого голоса «против»», — заявили в партии.

Коммунисты также назвали НАТО «террористической организацией», которая с момента создания так и не сумела «принести мир ни своим членам, ни народам других стран».

«Она вмешивалась во внутренние дела других стран, либо напрямую ведя войну и выступая с военными инициативами, либо используя тактику контрпартизанских действий, убийств и переворотов. (…) Комиссия по иностранным делам Великого национального собрания Турции должна поставить на повестку дня не расширение НАТО, а выход Турции из этой кровавой организации», — подчеркнули в партии.