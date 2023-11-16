Стало известно о прорыве обороны ВСУ российскими танкистами под Купянском
Российская армия прорвала оборону Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе села Ивановка под Купянском в Харьковской области. Об этом сообщает издание «Военное обозрение» (ВО).
В сообщении говорится, что российские танкисты выдвинулись вперед после массированного артиллерийского удара на юго-западе от Ивановки.
Вооруженные силы (ВС) России перерезали дорогу Ивановка — Кисловка и вышли к железнодорожному полотну. Стало известно, что противник вынужден действовать на второй линии обороны.
Ранее сообщалось, что российские войска прорвали оборону ВСУ у Авдеевского песчаного карьера и вошли в город с севера. В начале недели российские части смогли войти в городскую черту на юге.
Lenta.ru: главные новости