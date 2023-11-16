Стало известно о прорыве обороны ВСУ российскими танкистами под Купянском

Российская армия прорвала оборону Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе села Ивановка под Купянском в Харьковской области. Об этом сообщает издание «Военное обозрение» (ВО).

В сообщении говорится, что российские танкисты выдвинулись вперед после массированного артиллерийского удара на юго-западе от Ивановки.

Вооруженные силы (ВС) России перерезали дорогу Ивановка — Кисловка и вышли к железнодорожному полотну. Стало известно, что противник вынужден действовать на второй линии обороны.