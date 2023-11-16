МО РФ: военно-биологическая деятельность США набирает обороты

"В последнее время отмечаются активные попытки размещения в Азиатско-Тихоокеанском регионе силового потенциала НАТО. Под предлогом "неделимости безопасности Евроатлантики и Индо-Тихоокеанского региона" страны Запада, по сути, размещают здесь свои силы и инфраструктуру", - сказал Фомин, выступая в четверг на 10-м заседании "СМОА плюс", которое проходит в Джакарте.