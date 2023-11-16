ЦАХАЛ ударила по резиденции главы политбюро ХАМАС в Газе

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) нанесла удар по резиденции главы политбюро ХАМАС Исмаила Хании, сообщает пресс-служба ВС страны в своем Telegram-канале. По данным израильских военных, это здание использовалось как «террористическая» инфраструктура, в нем собирались руководители палестинской группировки для планирования атак на еврейское государство.

Ночью истребители ЦАХАЛ нанесли удар по резиденции главы политбюро ХАМАС Исмаила Хании, которая использовалась в качестве террористической инфраструктуры, — говорится в сообщении.

Ранее пресс-служба ЦАХАЛ сообщила, что в крупнейшем в секторе Газа медицинском центре «Аш-Шифа» началась «точная и целенаправленная» операция израильской армии. Представители ведомства подчеркнули, что военные стараются «не навредить гражданским», а о начале штурма больницы израильская армия заранее уведомила медперсонал «Аш-Шифы». Власти сектора Газа подтвердили, что израильские военные наносят удары по медицинскому комплексу, в котором находятся почти девять тысяч пациентов, и открывают огонь на его территории.