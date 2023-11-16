ВСУ впервые атаковали Россию новым беспилотником со взрывчаткой

Житель Смоленска нашел около принадлежащего ему земельного участка беспилотник, который Вооруженные силы Украины (ВСУ) впервые применили при попытке атаковать объекты на территории России. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

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Речь идет об испанском беспилотнике типа Columba, уточняет канал. Его идентификацию провели прибывшие на место эксперты.

Аппарат нес кумулятивный заряд КЗ-6 и около 1,2 килограмма взрывчатки С-4. В 200 метрах от места обнаружения первого беспилотника был был найден еще один, который также нет взрывчатку. В результате падения обоих беспилотников никто не пострадал.

Дроны Columba производит испанская компания Spaitech. ВСУ переделывают изначально разведывательные аппараты в ударные на одесском «НПП Спайтек», утверждает SHOT. Согласно размещенным за сайте организации данным, дальность полета Columba составляет 120 километров. По информации из открытых источников, расстояние от Смоленска до границы Украины составляет более 270 километров.