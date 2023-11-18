В ЦАХАЛ заявили о присутствии ХАМАС во всех больницах Газы

Американский журналист и лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш со ссылкой на свои источники сообщил, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху отказался от согласованной США сделки по заложникам с палестинским движением ХАМАС. Об этом он написал в своем блоге на платформе Substack. По словам журналиста, требование Вашингтона предусматривало освобождение 71 заложника.

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"На этот счет было достигнуто соглашение, но ХАМАС также настаивал на пятидневном прекращении войны. Это было немедленно отвергнуто Нетаньяху", - заявил Херш. До этого сообщалось, что Израиль и ХАМАС в ближайшее время могут обменяться пленными по формуле "50 на 50". Ситуация на Ближнем Востоке обострилась после проникновения тысяч боевиков ХАМАС из сектора Газа на территорию Израиля 7 октября, когда движение ХАМАС объявило о начале операции "Наводнение Аль-Акса".

В ответ премьер Израиля Биньямин Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны. Целью ответной операции Израиля "Железные мечи" стало отражение атаки, освобождение свыше 200 заложников, в том числе иностранных, и уничтожение ХАМАС. В рамках достижения этой цели Израиль с первого дня операции осуществлял массированные ракетные обстрелы сектора Газа. При этом Совет национальной безопасности Израиля постановил прекратить поставки воды, продовольствия, товаров, электричества и топлива в сектор. Поставки гуманитарной помощи в Газу стали осуществляться через КПП "Рафах" только после 20 октября, причем их объем называют недостаточным.