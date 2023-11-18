В ЦАХАЛ заявили о присутствии ХАМАС во всех больницах Газы

Американский журналист и лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш со ссылкой на свои источники сообщил, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху отказался от согласованной США сделки по заложникам с палестинским движением ХАМАС. Об этом он написал в своем блоге на платформе Substack. По словам журналиста, требование Вашингтона предусматривало освобождение 71 заложника.
"На этот счет было достигнуто соглашение, но ХАМАС также настаивал на пятидневном прекращении войны. Это было немедленно отвергнуто Нетаньяху", - заявил Херш. До этого сообщалось, что Израиль и ХАМАС в ближайшее время могут обменяться пленными по формуле "50 на 50". Ситуация на Ближнем Востоке обострилась после проникновения тысяч боевиков ХАМАС из сектора Газа на территорию Израиля 7 октября, когда движение ХАМАС объявило о начале операции "Наводнение Аль-Акса".
В ответ премьер Израиля Биньямин Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны. Целью ответной операции Израиля "Железные мечи" стало отражение атаки, освобождение свыше 200 заложников, в том числе иностранных, и уничтожение ХАМАС. В рамках достижения этой цели Израиль с первого дня операции осуществлял массированные ракетные обстрелы сектора Газа. При этом Совет национальной безопасности Израиля постановил прекратить поставки воды, продовольствия, товаров, электричества и топлива в сектор. Поставки гуманитарной помощи в Газу стали осуществляться через КПП "Рафах" только после 20 октября, причем их объем называют недостаточным.
27 октября Израиль объявил о "расширении" наземной операции в Газе. Когда началась эта операция, точно неизвестно, однако в ее преддверии сотни тысяч палестинцев покинули свои дома и переместились в убежища и на юг анклава.