В ЦАХАЛ заявили о присутствии ХАМАС во всех больницах Газы

Глава Южного командования Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) генерал-майор Ярон Финкельман заявил о присутствии ХАМАС во всех больницах Газы. Его слова приводит Telegram-канал ЦАХАЛ.

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«Они цинично используют эти больницы, как мы видим здесь, в самом сердце Шифы», — заявил израильский генерал.

До этого журналистам The New York Times не разрешили самостоятельно исследовать больницу «Аш-Шифа» после ее штурма силами ЦАХАЛ, с целью проверить правдивость заявлений о размещении там командного центра и сил ХАМАС.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась после проникновения тысяч боевиков ХАМАС из сектора Газа на территорию Израиля 7 октября, когда движение ХАМАС объявило о начале операции «Наводнение Аль-Акса». В ответ премьер Израиля Биньямин Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны.

Целью ответной операции Израиля «Железные мечи» стало отражение атаки, освобождение свыше 200 заложников, в том числе иностранных, и уничтожение ХАМАС. В рамках достижения этой цели Израиль с первого дня операции осуществлял массированные ракетные обстрелы сектора Газа. При этом Совет национальной безопасности Израиля постановил прекратить поставки воды, продовольствия, товаров, электричества и топлива в сектор. Поставки гуманитарной помощи в Газу стали осуществляться через КПП «Рафах» только после 20 октября, причем их объем называют недостаточным.