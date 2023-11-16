«Военное обозрение» сообщило о прорыве армией РФ обороны Авдеевки

«Военное обозрение» сообщает со ссылкой на украинские ресурсы, что подразделения ВС России прорвали оборону ВСУ в северной части города Авдеевка в ДНР. Они пересекли городскую черту в районе Авдеевского песчаного карьера. Минобороны России эту информацию не комментировало.

Украинские медиа сообщают, что ВС РФ вышли к садовому товариществу «Ивушка», продвинувшись южнее контролируемого золоотвала. Продвижение проведено через лесопосадки, — говорится в публикации.

Ранее военкоры отмечали, что Авдеевское направлении остается одним из наиболее «горячих» в зоне СВО. По их словам, российским войскам постепенно удается сжимать полукольцо вокруг города. Военкор Юрий Котенок в своем канале сообщил, что что ВС РФ «вытесняют» украинские силы из Степового и «добились некоторых тактических успехов» в районе Авдеевского коксохимического завода.