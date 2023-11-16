«Военное обозрение» сообщило о прорыве армией РФ обороны Авдеевки

«Военное обозрение» сообщает со ссылкой на украинские ресурсы, что подразделения ВС России прорвали оборону ВСУ в северной части города Авдеевка в ДНР. Они пересекли городскую черту в районе Авдеевского песчаного карьера. Минобороны России эту информацию не комментировало.
Украинские медиа сообщают, что ВС РФ вышли к садовому товариществу «Ивушка», продвинувшись южнее контролируемого золоотвала. Продвижение проведено через лесопосадки, — говорится в публикации.
Ранее военкоры отмечали, что Авдеевское направлении остается одним из наиболее «горячих» в зоне СВО. По их словам, российским войскам постепенно удается сжимать полукольцо вокруг города. Военкор Юрий Котенок в своем канале сообщил, что что ВС РФ «вытесняют» украинские силы из Степового и «добились некоторых тактических успехов» в районе Авдеевского коксохимического завода.
Немецкие СМИ указывали, что продвижение российских войск на севере Авдеевки представляет собой угрозу всей группировке ВСУ, обороняющей город. По их мнению, если ВС РФ удастся перерезать железную дорогу, то ВСУ придется искать новые пути снабжения своих подразделений.