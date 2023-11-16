Мобилизация: последние новости на сегодня 16 ноября 2023 о частичной мобилизации в России

В последние месяцы российская армия пополнилась примерно 300 тыс. мобилизованных. Самые свежие новости о них на сегодня, 16 ноября 2023, в материале «Рамблера».

Премия «Звезда Дальнего Востока» отметит тех, кто помогает людям в зоне СВО

В предстоящем сезоне премия «Звезды Дальнего Востока» пройдет в новом формате, сообщает «Федерал пресс».

Ее организаторы и учредители решили изменить концепцию с учетом проведения специальной военной операции. В рамках мероприятия будут отмечать лучшие примеры неравнодушных людей и предприятий, которые помогают тем, кто сейчас находится в зоне спецоперации.

В V юбилей «Звезды Дальнего Востока» могут принять участие представители всех одиннадцати регионов Дальнего Востока – предприниматели, общественники, журналисты, студенты и вузы.

Правила поступления в колледжи для участников СВО изменят

Участие в специальной военной операции будет считаться индивидуальным достижением при поступлении в колледжи, сообщает «Лента.ру».

Об этом стало известно из приказа Минпросвещения. Учитываться будет прохождение военной службы по призыву, службы по контракту, а также во время мобилизации.

Индивидуальными достижениями будут считать пребывание в добровольческих формированиях в соответствии с контрактом о добровольном содействии и выполнении задач, возложенных на войска РФ в ходе СВО.

Из Гусь-Хрустального бойцам СВО отправили тепловизоры

Из города Гусь-Хрустальный участникам специальной военной операции передали тепловизоры, сообщает runews24.ru.

Их помог приобрести стекольный завод. Помощь оказывают мобилизованным с опытного стекольного завода города и другим военным.

Боец, принимающий участие в спецоперации, который приехал за тепловизорами, рассказал, что грузы получают регулярно. Ранее не хватало тепловизоров, однако теперь проблема решена.