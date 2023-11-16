Новороссийские десантники уничтожили опорный пункт ВСУ в районе Вербового

Бронегруппа новороссийских десантников подавила опорный пункт Вооруженных сил Украины в районе Вербового Запорожской области. Об этом сообщили в Минобороны России.

"Разведгруппа "крылатой пехоты" при помощи БПЛА обнаружила взводный опорный пункт ВСУ с укрывшимся в нем личным составом. <...> Действуя профессионально, решительно и слаженно, проявляя мужество и отвагу, экипажи бронегруппы с закрытых огневых позиций подавили из 100-мм пушек оборонительные позиции неприятеля, уничтожив большое количество личного состава ВСУ", - говорится в сообщении.