Спецоперация на Украине 16 ноября: последние новости на сегодня

Российская спецоперация на Украине проходит с 24 февраля. Мы собрали самые свежие новости об СВО на сегодня, 16 ноября 2023 года.

ВСУ на Донецком направлении за сутки потеряли танк и до 220 военных

На Донецком направлении российские войска поразили живую силу и технику Украины, сообщает «Взгляд».

Это произошло около Раздоловки, Андреевки, Клещеевки, Николаевки и Курдюмовки. Потери Вооруженных сил Украины на этом направлении составили до 220 военнослужащих и танк. В ходе контрбатарейной борьбы уничтожены французские самоходные артиллерийские установки Caezar и польская Krab, две гаубицы «Мста-Б», пушка МТ-12.

На Южно-Донецком направлении нанесено огневое поражение скоплениям живой силы и техники противника возле Угледара, Ровнополя ДНР и Червоного Запорожской области. Потери Украины составили до 140 военнослужащих, две бронемашины. В ходе контрбатарейной борьбы поражены самоходная артиллерийская установка М109 Paladin и артиллерийская система М777 производства США, самоходная пушка «Гиацинт-С», две гаубицы Д-20 и пушка МТ-12.

МО РФ сообщило об отражении трех атак ВСУ на краснолиманском направлении

Армия России отразила три атаки противника, сообщает ТАСС.

Это произошло на краснолиманском направлении. Общие потери Киева за сутки составили до 180 бойцов.

На краснолиманском направлении отражены три атаки штурмовых групп в районах населенных пунктов Григоровка и Серебрянка ДНР. Потери противника составили до 180 военнослужащих, два автомобиля, самоходные артиллерийские установки «Акация» и «Гвоздика».

ВСУ за сутки 60 раз обстреляли территорию ДНР

Украинская армия за минувшие сутки 60 раз обстреляла территорию ДНР, сообщает RT.

Противник выпустил 192 боеприпаса.

В результате в Центрально-Городском районе Горловки погиб мужчина. Четыре человека получили травмы.