Москва может оставить сотни тысяч украинцев без света всего одним ударом, заявили обозреватели Spiegel Александр Эпп, Оливер Имхоф и Никлас Мариенхаген. По их словам, российские инженеры знают расположение всех важных участков украинской системы электроснабжения.

Инженеры в соседней стране точно знают, где находятся критические точки в украинской системе электроснабжения. Они мгновенно оставили бы сотни тысяч людей одним ударом в темноте, — отметили они.

Угроза критической инфраструктуре на Украине следующей зимой может стать более опасной, чем прошлой, предупредили аналитики. Они добавили, что «в какой-то момент у украинцев могут закончиться зенитные ракеты — отчасти потому, что Запад недостаточно быстро производит замену».

Ранее глава Министерства энергетики Украины Герман Галущенко заявил, что Киев может атаковать российскую энергетическую инфраструктуру. Это произойдет в том случае, если Россия усилит удары по украинским электросетям зимой.