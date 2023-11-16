Зеленский признал, что танки Abrams не изменили ситуацию на поле боя
Танки Abrams, полученные Украиной от Соединенных Штатов, не смогли сыграть большую роль на поле боя, поскольку ВСУ получили их слишком мало, заявил президент Украины Владимир Зеленский.
Зеленский на встрече с представителями африканских СМИ рассказал, что у ВСУ есть «очень много разных танков», в том числе американские Abrams. Он назвал эти танки качественными, несколько раз при этом отметив, что у Украины их «не очень много».
Президент Украины выразил надежду, что ВСУ получат больше поставок этих танков.
«Пока сказать, что они играют важнейшую роль на поле боя, мне сложно. Их число очень мало», – приводит его слова ТАСС.
Американские СМИ писали ранее, что танки Abrams, поставленные Киеву, опоздали и создадут больше проблем для украинских войск, чем принесут пользы.