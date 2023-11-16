Зеленский признал, что танки Abrams не изменили ситуацию на поле боя

Танки Abrams, полученные Украиной от Соединенных Штатов , не смогли сыграть большую роль на поле боя, поскольку ВСУ получили их слишком мало, заявил президент Украины Владимир Зеленский .

Зеленский на встрече с представителями африканских СМИ рассказал, что у ВСУ есть «очень много разных танков», в том числе американские Abrams. Он назвал эти танки качественными, несколько раз при этом отметив, что у Украины их «не очень много».