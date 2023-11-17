ЦАХАЛ заявил об оружии в школе в секторе Газа

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила об оружии и снарядах в школах и детском саду в секторе Газа. Об этом сообщает РИА Новости.
«Силы ЦАХАЛ обнаружили десятки минометных снарядов, которые были спрятаны в детском саду в северной части сектора Газа», — сказано в сообщении ЦАХАЛ.
Также отмечается, что силы ЦАХАЛ нашли множество оружия ХАМАС в начальной школе.
Ранее ЦАХАЛ и правительство Израиля начали дискуссию о развитии наступления в Газе. Отмечается, что главным предметом дискуссии являются переговоры по обмену заложников.
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