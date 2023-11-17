Армия Израиля заявила, что нашла в больнице "Аш-Шифа" технику и штаб ХАМАС

Израиль не нашел свидетельств существенной военной активности ХАМАС в больнице «Аш-Шифа» в секторе Газа, сообщила газета The Washington Post (WP) со ссылкой на анонимного европейского дипломата. По словам источника, это поставило Тель-Авив, который рассчитывал получить неоспоримые доказательства существенной боевой деятельности в медкомплексе, в неудобное положение.

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Отсутствие к настоящему моменту прямых доказательств уже привело к тому, что западные союзники, в том числе США, усилили давление на Израиль с требованием согласиться на паузу в боях, — отметил собеседник газеты.

При этом официальный представитель ЦАХАЛ генерал Даниэль Хагари до этого сообщал, что израильские военные уже обнаружили в здании больницы «Аш-Шифа» в секторе Газа вооружение, военное оборудование и командный штаб, принадлежащие палестинскому радикальному движению ХАМАС. Бойцы будут и дальше тщательно обыскивать территорию комплекса, подчеркнул Хагари.