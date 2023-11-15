Армия Израиля заявила, что нашла в больнице "Аш-Шифа" технику и штаб ХАМАС

"Мы обнаружили в больнице вооружение, разведданные, военную технику и оборудование. Кроме того, мы обнаружили командный штаб, средства связи, принадлежащие ХАМАС. Оборудование и материалы проверяются нашими разведслужбами", - сказал он на вечернем брифинге.