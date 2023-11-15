Бывший разведчик Шаффер: ВС России перешли в наступление по всей линии фронта

Экс-разведчик ВС Соединённых Штатов Тони Шаффер заявил, что российская армия перешла в наступление после провала контрнаступления украинских войск.

Об этом он сказал в интервью YouTube-каналу Judging Freedom.

По словам Шаффера, есть факт, который больше нельзя скрывать: ВС России снова перешли в наступление по всей линии фронта с севера до юга.

Владимиру Зеленскому докладывают, что уже невозможно отрицать потери, которые понесла украинская армия, добавил он.