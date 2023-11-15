Израиль перенесет боевые действия на юг сектора Газа

Наземная операция против палестинского движения ХАМАС будет продолжена, рассказал телеканалу Sky News Arabiya представитель главы израильского кабмина.

По его словам, в настоящее время Армия обороны Израиля ведет активные боевые против ХАМАС на севере сектора Газа.

Он добавил, что после уничтожения боевиков движения на севере, ЦАХАЛ направит подразделения на юг анклава.

Напомним, что в первые две недели боевых действий власти Израиля призвали палестинцев покинуть северную часть сектора Газа и перейти в южную, как более безопасную.