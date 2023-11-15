Зеленский остался недоволен подготовкой украинских пилотов F-16

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что рассчитывает на расширение миссий для обучения украинских летчиков управлению истребителями F-16, так как нынешние объемы подготовки недостаточны.

"Что касается F-16, тренировочные миссии начались. Они пока что, с моей точки зрения, минимальные. Мы хотим это ускорить и увеличить", - сказал Зеленский на встрече с журналистами из стран Африки, видеозапись которой опубликована в его Telegram-канале.

В то же время президент отметил, что Украина испытывает дефицит летчиков, поэтому не может направить одновременно большое их количество за границу для обучения. По его словам, отсутствие в стране опытных летчиков может привести к утрате имеющегося у Украины флота военных самолетов.