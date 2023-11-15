Беспилотник атаковал американский эсминец в Красном море

Эсминец USS Thomas Hudner успешно отразил атаку беспилотника, рассказал представитель Пентагона на брифинге. Об этом пишет РИА «Новости».

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В военном ведомстве отметили, что инцидент произошел во время прохода корабля по Красному морю.

Представитель Пентагона отказался представить подробности происшествия.

Напомним, что после эскалации конфликта между Израилем и Палестиной в макрорегионе активизировались различные группировки.

В частности, 8 ноября хуситы заявили, что сбили американский беспилотник в небе над территориальными водами Йемена.