Беспилотник атаковал американский эсминец в Красном море

Эсминец USS Thomas Hudner успешно отразил атаку беспилотника, рассказал представитель Пентагона на брифинге. Об этом пишет РИА «Новости».

Беспилотник атаковал американский эсминец в Красном море
© Wikipedia

В военном ведомстве отметили, что инцидент произошел во время прохода корабля по Красному морю.

Представитель Пентагона отказался представить подробности происшествия.

Напомним, что после эскалации конфликта между Израилем и Палестиной в макрорегионе активизировались различные группировки.

CNN: эсминец США перехватил несколько ракет у побережья Йемена

В частности, 8 ноября хуситы заявили, что сбили американский беспилотник в небе над территориальными водами Йемена.

9 ноября шииты совершили атаку с помощью беспилотников на американскую базу Харир на севере Ирака.

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