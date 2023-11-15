НАТО вкладывает миллиарды долларов в строительство разведывательных самолетов

Блок НАТО модернизирует свои оборонные технологии и инвестирует миллиарды долларов в шесть новых разведывательных самолетов. Они предназначены для дополнения старых машин AWACS (бортовая система раннего предупреждения и управления), размещенных на главной немецкой базе в Гейленкирхене, недалеко от Ахена. Они контролируют воздушное пространство в Восточной Европе, сообщает телеканал N-TV.

НАТО обновляет парк самолетов радиолокационной разведки, базирующихся в Германии. По данным издания, ФРГ и другие союзники дали добро на приобретение шести самолетов Boeing E-7A Wedgetail. Первый из них должен быть введен в эксплуатацию не позднее 2031 года.

В НАТО отказались комментировать точную стоимость обновления парка самолетов в ответ на запрос. Однако данные правительства Великобритании, которое в последний раз оценивало стоимость запланированных закупок трех машин для своих ВВС в чуть менее 1,9 миллиарда фунтов стерлингов (2,2 миллиарда евро), дают некоторую подсказку. На сегодняшний день на вооружении флота самолетов дальнего радиолокационного обнаружения и управления, известного также под названием AWACS, находятся самолеты Boeing 707, построенные более трех десятилетий назад. В настоящее время они используются в основном для наблюдения за воздушным пространством в Восточной Европе.

Главной базой воздушной флотилии является аэродром Гейленкирхен НАТО недалеко от Ахена. В настоящее время она состоит из 14 машин и до сих пор участвовала во всех крупных операциях НАТО. Радар AWACS, имеющий форму гриба, способен обнаруживать и идентифицировать другие летательные аппараты на расстоянии более 400 километров.