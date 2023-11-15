В ВСУ пожаловались на новую тактику российской авиации

Российские военные начали держать самолеты в небе по несколько часов, из-за чего на Украине объявляют длительные воздушные тревоги, что парализует ее экономику. Об этом заявил спикер воздушных сил Украины Юрий Игнат, пишет "Страна".

В ВСУ пожаловались на новую тактику российской авиации
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По его словам, во время тревоги не работают отдельные виды транспорта, предприятия, бизнес.

Издание пишет, что в последние дни в соцсетях призывают не объявлять тревогу по всей Украине, пока российская авиация по два-три часа летает в воздухе, не нанося ударов.

Накануне воздушная тревога на всей территории Украины продолжалась почти три часа.

Украинские СМИ сообщали о взрывах, в частности, в Днепропетровской области, в Кропивницком Кировоградской области, в подконтрольном Киеву городе Херсоне, в Хмельницкой области. Также сообщалось о взрывах в промзоне Одессы.