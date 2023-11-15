В ВСУ пожаловались на новую тактику российской авиации

Российские военные начали держать самолеты в небе по несколько часов, из-за чего на Украине объявляют длительные воздушные тревоги, что парализует ее экономику. Об этом заявил спикер воздушных сил Украины Юрий Игнат, пишет "Страна".

По его словам, во время тревоги не работают отдельные виды транспорта, предприятия, бизнес.

Издание пишет, что в последние дни в соцсетях призывают не объявлять тревогу по всей Украине, пока российская авиация по два-три часа летает в воздухе, не нанося ударов.

Накануне воздушная тревога на всей территории Украины продолжалась почти три часа.