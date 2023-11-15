Reuters: Чехия и Польша стремятся вытеснить оружие РФ из Африки

«Африканские рынки — лучшие новые рынки, потому что армии африканских стран все еще используют советское оборудование, но хотят его модернизировать с помощью западных технологий», — приводятся в тексте слова главы Ассоциации оборонной и охранной промышленности Чехии Иржи Хынек.

По данным Reuters, активно помочь с этим континенту пытаются Варшава и Прага, которые уже ведут переговоры о новых сделках по продаже большего количества оружия и военной техники. При этом Польша и Чехия также рассчитывают таким образом вытеснить из региона РФ, которая сейчас занята конфликтом на Украине и не может уделять контактам с Африкой прежнего внимания, отметило агентство со ссылкой на представителей чешских и польских оборонных компаний.