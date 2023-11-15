Reuters: Чехия и Польша стремятся вытеснить оружие РФ из Африки
Чехия и Польша стремятся занять более крупную долю на африканском рынке вооружений, вытеснив Россию. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники.
Напомним, что в 2022 году Россия стала крупнейшим продавцом оружия в Африке, заняв долю в 26% на рынке континента.
«Африканские рынки — лучшие новые рынки, потому что армии африканских стран все еще используют советское оборудование, но хотят его модернизировать с помощью западных технологий», — приводятся в тексте слова главы Ассоциации оборонной и охранной промышленности Чехии Иржи Хынек.
По данным Reuters, активно помочь с этим континенту пытаются Варшава и Прага, которые уже ведут переговоры о новых сделках по продаже большего количества оружия и военной техники. При этом Польша и Чехия также рассчитывают таким образом вытеснить из региона РФ, которая сейчас занята конфликтом на Украине и не может уделять контактам с Африкой прежнего внимания, отметило агентство со ссылкой на представителей чешских и польских оборонных компаний.