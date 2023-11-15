В Подмосковье сформируют элитный полк для отправки в зону СВО

В Подмосковье формируется элитное добровольческое подразделение для отправки в зону проведения спецоперации. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу правительства Московской области.

В пресс-службе отметили, что набор в полк начался в конце октября. В его состав войдут свыше 2 тыс. человек, в том числе, «прошедших горячие точки».

«Это элитное подразделение, которое создается для выполнения боевых задач», — пояснили в правительстве.

Бойцы полка получат выплату в 1 млн рублей. Кроме того, им полагаются различные дополнительные льготы: кредитные каникулы, освобождение от уплаты налога на имущество, приостановление по судебным делам, сохранение рабочего места.

В пресс-службе уточнили, что в настоящее время добровольцы проходят в московской области первоначальную подготовку. Их обучают инструкторы, имеющие опыт участия в боевых действиях.

Часть личного состава полка (механики, артиллеристы) проходит подготовку в специализированных учебных центрах.