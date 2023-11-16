В Румынии прошли стрельбы с применением ЗРК Patriot

Первые испытания ЗРК Patriot в Румынии прошли успешно. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу штаба обороны страны. Генерал Даниел Петреску, начальник штаба обороны, принял участие в учениях с реальными стрельбами, которые состоялись на стрелковом полигоне Капул-Мидия 15 ноября.

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Целью мероприятия была проверка работы системы Patriot, которая поступила на вооружение ВВС Румынии в 2020 году, а также подготовка к ее дальнейшему использованию. В рамках учений были симулированы различные типы дронов в качестве воздушных целей, которые система Patriot успешно обнаружила, преследовала и нейтрализовала.

Согласно информации Аджерпрес, было произведено три пуска ракет, при этом третий пуск задержался на примерно один час из-за небольшой технической проблемы с обеспечением связи между контрольным пунктом и одной из пусковых установок. После учений запланированная пресс-конференция премьер-министра Марчела Чолаку не состоялась, поскольку он покинул место проведения учений. Несмотря на это, новостной портал Observator считает, что Румыния провалила тест системы Patriot.