На Украине обвинили Зеленского в провале контрнаступления ВСУ

Он назвал бесперспективной стратегию Зеленского, которая, по его словам, направлена на усиление репрессий внутри страны, усиление диктатуры и продолжение военного положения. «Вылавливай мужчин, не вылавливай в городах, отправляй их на фронт — это ничего не дает. Если нет сил освободить территорию: ни денежных, ни военных, ни физических, то надо искать другую линию», — подчеркнул он. Lenta.ru