ВОЗ потеряла связь с больницей Аль-Шифа на фоне операции Израиля

Глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебреисус заявил, что организация потеряла связь с сотрудниками больницы Аль-Шифа после начала операции израильской армии. Об этом сообщает Reuters.

Гебреисус подчеркнул, что сообщения об операции Израиля «вызывают крайнюю тревогу ВОЗ».

«Мы снова потеряли связь с медицинским персоналом больницы. Мы крайне обеспокоены их безопасностью и безопасностью их пациентов», — подчеркнул глава ВОЗ.

В ночь на 15 ноября израильская армия начала операцию в крупнейшей в секторе Газа больнице Аль-Шифа. Власти Израиля заявляют, что под больницей оборудован командный пункт ХАМАС, и рассчитывают, что операция позволит освободить заложников. В ХАМАС отрицают, что используют больницу в военных целях.

Директор главного управления больниц сектора Газа Мохаммед Закут заявил, что 650 пациентов, в том числе 22-х из отделения интенсивной терапии, необходимо безопасно эвакуировать из больницы Аль-Шифа.

По словам Закута, в наибольшей опасности находятся 36 недоношенных детей и люди, подключенные к аппаратам ИВЛ.