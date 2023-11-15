Минобороны: украинский самолет МиГ-29 сбит в Днепропетровской области

Истребитель МиГ-29 ВВС Украины сбит в Днепропетровской области, сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков. Lenta.ru

Кроме того, на Херсонском направлении впервые уничтожена радиолокационная станция контрбатарейной борьбы COBRA ВСУ. RT на русском

Общие потери ВСУ за минувшие сутки на Донецком направлении составили до 220 военнослужащих. ТАСС