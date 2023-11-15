Главные новости о ситуации вокруг больницы Аль-Шифа

В ночь на 15 ноября израильская армия начала операцию в крупнейшей в секторе Газа больнице Аль-Шифа. Главные новости о ситуации вокруг больницы – в материале «Рамблера».

Обоснование операции

В Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщили, что операцию было решено начать «на основе разведывательной информации и оперативной необходимости». Израильские военные заявили, что одной из целей операции является освобождение заложников. Они обвинили ХАМАС в использовании больницы и находящихся в ней людей в качестве живого щита.

«Израиль находится в состоянии войны с ХАМАС, а не с гражданским населением в секторе Газа», – подчеркнули в ЦАХАЛ.

Как отметили военные, в последние недели в ЦАХАЛ неоднократно публично предупреждали, что использование больницы в военных целях ставит под угрозу ее международно защищенный статус. 14 ноября израильские власти дали ХАМАС 12 часов на то, чтобы прекратить «все военные действия на территории больницы», но этого не произошло.

Власти Израиля и США заявляют, что под больницей оборудован командный пункт ХАМАС.

Реакция

Представители палестинского движения ХАМАС заявили, что никогда не использовали больницу в военных целях, сообщает Al Jazeera.

Палестинская администрация назвала израильский рейд нарушением международного права, а заместитель генсека ООН по гуманитарным вопросам Мартин Гриффитс заявил, что в организации «потрясены вызывающей глубокую тревогу» израильской операцией.

«Больницы – это не поле боя», – подчеркнул Гриффитс.

Последствия

The Jerusalem Post сообщает, что израильская армия пока не встретила «какого-либо ожесточенного сопротивления внутри самой больницы», но «ситуация развивается динамично». Военные заявили, что доставили в больницу «важнейшее медицинское оборудование и материалы», включая инкубаторы для младенцев и детское питание.

Сотрудник больницы Аль-Шифа заявил Al Jazeera, что на ее территории не осталось «ни капли воды», в больницу также не поставляются продукты.

Сотрудники больницы также утверждают, что на ее территории был взорван склад лекарств и медицинского оборудования. По их словам, израильские солдаты вывели около 30 человек из больницы во двор, завязали им глаза и окружили тремя танками.

Доктор из Аль-Шифы Ахмед Мохаллалати рассказал телеканалу, что ситуация становится «все более напряженной, поскольку израильские танки занимают позиции» на территории госпиталя.

Омар Закут, сотрудник местного отделения неотложной помощи, утверждает, что израильские военные «задержали и жестоко напали на некоторых мужчин, укрывавшихся в больнице». По его словам, на территории больницы до сих пор находятся непохороненные умершие (он не уточнил, идет ли речь о скончавшихся пациентах или об убитых людях).