Сальдо рассказал об «огненном аде» для ВСУ под Херсоном

Российские подразделения заблокировали подразделения ВСУ в Крынках на левом берегу Днепра, заявил глава Херсонской области Владимир Сальдо. Российская газета

«Противник заблокирован в Крынках, ему устроен огненный ад: по нему летят бомбы, ракеты, боеприпасы тяжелых огнеметных систем, артиллерийские снаряды, беспилотники. Сидят по подвалам и перебегают по одному по ночам. Только за последние два-три дня общие потери противника составили около сотни боевиков», — написал Сальдо. Lenta.ru

Согласно полученным сведениям, всего на левом берегу в настоящее время находится около полутора рот противника, разбитые преимущественно на мелкие группы. «Противник смог вообще переправиться, на какое-то время посылая живой силы больше, чем наши средства поражения успевали ее уничтожать. То есть, говоря по-простому, забросал мясом», — подчеркнул Сальдо. Парламентская газета

По его словам, среднее время жизни украинского солдата на левом берегу Днепра составляет чуть больше двух суток. RT на русском