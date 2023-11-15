Российские подразделения заблокировали подразделения ВСУ в Крынках на левом берегу Днепра, заявил глава Херсонской области Владимир Сальдо. Российская газета
«Противник заблокирован в Крынках, ему устроен огненный ад: по нему летят бомбы, ракеты, боеприпасы тяжелых огнеметных систем, артиллерийские снаряды, беспилотники. Сидят по подвалам и перебегают по одному по ночам. Только за последние два-три дня общие потери противника составили около сотни боевиков», — написал Сальдо. Lenta.ru
Согласно полученным сведениям, всего на левом берегу в настоящее время находится около полутора рот противника, разбитые преимущественно на мелкие группы. «Противник смог вообще переправиться, на какое-то время посылая живой силы больше, чем наши средства поражения успевали ее уничтожать. То есть, говоря по-простому, забросал мясом», — подчеркнул Сальдо. Парламентская газета
По его словам, среднее время жизни украинского солдата на левом берегу Днепра составляет чуть больше двух суток. RT на русском
По словам Сальдо, у украинской армии нет шансов выйти на оперативный простор. Газета.Ru