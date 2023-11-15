Украина исчерпала наиболее подходящий для войны контингент населения - мужчин в возрасте от 18 до 30 лет, отмечает в статье заместитель главного редактора Revue militaire suisse Жюльен Гранд. Теперь властям придется переключиться на пожилое население. Российская газета

В любом случае официальные меры тормозятся коррупцией, которая пронизывает государственный аппарат Украины. В августе власти вскрыли коррупционную систему, которая позволяла уклоняться от призыва в более чем 200 военкоматах. До этого на фоне коррупционных скандалов Зеленский уволил всех начальников районных военкоматов, однако проблема окончательно не решена. RT на русском