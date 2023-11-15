ВС России зачистили крупный опорный пункт ВСУ под Донецком

"Под Донецком наши штурмовики зачистили крупный вражеский опорник. На этот раз бойцам достались весьма интересные трофеи: стрелковое вооружение, гранатометы, патроны, гранаты. Все натовского производства", - рассказал он. ТАСС

Он добавил, что на позициях было найдено оружие советского образца, а в результате зачистки потери противника составили до двух десятков бойцов убитыми и раненными. RT на русском