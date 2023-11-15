ВС России зачистили крупный опорный пункт ВСУ под Донецком

Российские военные зачистили крупный опорный пункт Вооруженных сил Украины (ВСУ) под Донецком, сообщил советник главы Донецкой народной республики (ДНР) Дениса Пушилина Ян Гагин. Lenta.ru
"Под Донецком наши штурмовики зачистили крупный вражеский опорник. На этот раз бойцам достались весьма интересные трофеи: стрелковое вооружение, гранатометы, патроны, гранаты. Все натовского производства", - рассказал он. ТАСС
Он добавил, что на позициях было найдено оружие советского образца, а в результате зачистки потери противника составили до двух десятков бойцов убитыми и раненными. RT на русском