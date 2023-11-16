Tasnim: израильская армия штурмует ряд городов на Западном берегу реки Иордан

По его информации, израильские военнослужащие атаковали населенный пункт Фасаил, который располагается к северу от Иерихона, на западном берегу реки Иордан. Также Tasnim сообщило о штурме городов, которые находятся в окрестностях Дженина, Наблуса и Калькилии.

До этого сообщалось, что израильские военнослужащие доставили в больницу "Аш-Шифа" в секторе Газа медикаменты, инкубаторы для новорожденных, а также детское питание. 15 ноября ЦАХАЛ начал штурм больницы "Аш-Шифа" в секторе Газа, назвав его "точной и целенаправленной операцией". Арабские СМИ сообщали о стрельбе в палатах, подрывах стен и задержании врачей. По разным данным, в больнице находятся от 2 до 9 тысяч человек, в их числе беженцы и лица в критическом состоянии. За несколько часов до штурма США поддержали заявления Израиля об использовании больниц Газы палестинским радикальным движением ХАМАС, боевики возложили ответственность за происходящее на американского президента Джо Байдена. Подробнее — в материале "Газеты.Ru".