ЦАХАЛ обнаружил фото и видео заложников на ноутбуках ХАМАС в больнице «Аш-Шифа»

На ноутбуках, оставленных боевиками радикального палестинского движения ХАМАС в больнице «Аш-Шифа» нашли фотографии и видеозаписи с участием израильских заложников, удерживаемых в секторе Газа. Об этом сообщил пресс-секретарь Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) в резерве Джонатан Конрикус, сообщает ТАСС.

© lenta.ru

«Мы обнаружили множество персональных компьютеров и другой техники, которая может помочь нам пролить свет на текущую ситуацию, в том числе в отношении заложников», — заявил Конрикус.

Как уточняет издание, найденные фото и видео не были показаны прессе.