Грузинские наемники ВСУ попали в плен к российским военным

Два грузинских наемника-снайпера Вооруженных сил Украины попали в плен к российским военным под Кременной в ЛНР. Lenta.ru
«Взяли на Кременском направлении у наших позиций двух бойцов противника. Оказалось, наёмники из «Иностранного легиона», — рассказал российский военный. RT на русском
Один из пленных сообщил, что они должны были сменить на позициях снайперов из Бразилии, однако заблудились. Российская газета
«Мы с сослуживцем начали двигаться ночью в том направлении, перепутали дорогу в лесу и оказались на позиции Российской Федерации», — поделился наемник из Грузии Георгий Чубетидзе. Газета.Ru