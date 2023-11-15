Два грузинских наемника-снайпера Вооруженных сил Украины попали в плен к российским военным под Кременной в ЛНР. Lenta.ru

«Взяли на Кременском направлении у наших позиций двух бойцов противника. Оказалось, наёмники из «Иностранного легиона», — рассказал российский военный. RT на русском

Один из пленных сообщил, что они должны были сменить на позициях снайперов из Бразилии, однако заблудились. Российская газета