Стало известно о «дерзких переходах» ВСУ и возобновлении наступления

Морские подразделения Вооруженных сил Украины совершают «дерзкие переходы» через Днепр, при помощи которых они рассчитывают возобновить наступление, сообщил обозреватель издания The Wall Street Journal Мэтью Люксмур. По его словам, морпехи пересекают реку по ночам небольшими группами, после этого они хотят ударить по российским позициям.

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Украинские морские пехотинцы переправляются через Днепр ночью небольшими группами, чтобы усилить растущий контингент войск, участвующих в дерзкой операции по активизации военных усилий Киева на оккупированном юге, — говорится в публикации.

В целом украинская армия стремится нарастить количество сил и отбить потерянные территории, добавил Люксмур. Кроме того, Киев сосредоточился на стягивании военной техники. По словам журналиста, сами солдаты называют текущую попытку наступления последней.