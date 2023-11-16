Один британский наемник погиб в зоне СВО в районе населенного пункта Первомайское 13 ноября, сообщил портал Onet. По данным портала, еще двое бойцов из Польши получили ранения.

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Один из раненых поляков рассказал порталу, что на месте столкновения велся «интенсивный огонь». Другой наемник получил тяжелые ранения и уже доставлен в больницу.

Ранее сообщалось о двух грузинских наемниках из иностранного легиона ВСУ, которые заблудились и случайно вышли на позиции ВС России под Кременной в ЛНР. Как оказалось, они были снайперами и шли менять на позициях бразильцев.

Минобороны РФ также опубликовало видео признания другого наемника-снайпера из Грузии. Он рассказал, что ВСУ обещали ему платить по $300 за каждого убитого российского военнослужащего.

Военный корреспондент Александр Сладков отметил, что Вооруженные силы Украины сталкиваются с серьезными проблемами, если не жалеют даже иностранных наемников. Так журналист прокомментировал информацию о том, что бойцы ВС России взяли в плен несколько наемников ВСУ. Сладков уверен, что в будущем пленных «будет еще больше».