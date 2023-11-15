Россия показала новинки военной авиации в Дубае

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Выступление пилотажной группы на Международном авиационно-космическом салоне Dubai Airshow-2023 в Дубае, 14 ноября 2023 года
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Выступление пилотажной группы на Международном авиационно-космическом салоне Dubai Airshow-2023 в Дубае, 14 ноября 2023 года 
© Нина Падалко/РИА Новости
Боевой разведывательно-ударный вертолет Ка-52Е на Международном авиационно-космическом салоне Dubai Airshow-2023 в Дубае
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Боевой разведывательно-ударный вертолет Ка-52Е на Международном авиационно-космическом салоне Dubai Airshow-2023 в Дубае 
© Нина Падалко/РИА Новости
Вертолет Ми-171А3 для обслуживания шельфовых буровых платформ на Международном авиационно-космическом салоне Dubai Airshow-2023 в Дубае
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Вертолет Ми-171А3 для обслуживания шельфовых буровых платформ на Международном авиационно-космическом салоне Dubai Airshow-2023 в Дубае 
© Нина Падалко/РИА Новости
Выступление пилотажной группы ВКС России «Русские витязи» на истребителях Су-30СМ на Международном авиационно-космическом салоне Dubai Airshow-2023 в Дубае
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Выступление пилотажной группы ВКС России «Русские витязи» на истребителях Су-30СМ на Международном авиационно-космическом салоне Dubai Airshow-2023 в Дубае 
© Нина Падалко/РИА Новости

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Тяжелый транспортный Ил-76МД-90А(Э) на Международном авиационно-космическом салоне Dubai Airshow-2023 в Дубае
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Тяжелый транспортный Ил-76МД-90А(Э) на Международном авиационно-космическом салоне Dubai Airshow-2023 в Дубае 
© Нина Падалко/РИА Новости
Самолет F-35 на Международном авиационно-космическом салоне Dubai Airshow-2023 в Дубае
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Самолет F-35 на Международном авиационно-космическом салоне Dubai Airshow-2023 в Дубае 
© Нина Падалко/РИА Новости
Мужчина фотографируется на фоне истребителя Dassault Rafale на Международном авиационно-космическом салоне Dubai Airshow-2023 в Дубае
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Мужчина фотографируется на фоне истребителя Dassault Rafale на Международном авиационно-космическом салоне Dubai Airshow-2023 в Дубае 
© Нина Падалко/РИА Новости
Посетитель фотографирует тяжелый транспортный Ил-76МД-90А(Э) на Международном авиационно-космическом салоне Dubai Airshow-2023 в Дубае
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Посетитель фотографирует тяжелый транспортный Ил-76МД-90А(Э) на Международном авиационно-космическом салоне Dubai Airshow-2023 в Дубае 
© Нина Падалко/РИА Новости
F-16 на Международном авиационно-космическом салоне Dubai Airshow-2023 в Дубае
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F-16 на Международном авиационно-космическом салоне Dubai Airshow-2023 в Дубае 
© Нина Падалко/РИА Новости

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Вертолет Ми-171А3 для обслуживания шельфовых буровых платформ на Международном авиационно-космическом салоне Dubai Airshow-2023 в Дубае
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Вертолет Ми-171А3 для обслуживания шельфовых буровых платформ на Международном авиационно-космическом салоне Dubai Airshow-2023 в Дубае 
© Нина Падалко/РИА Новости
Генеральный директор госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов знакомится с экспозицией на Международном авиационно-космическом салоне Dubai Airshow-2023 в Дубае
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Генеральный директор госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов знакомится с экспозицией на Международном авиационно-космическом салоне Dubai Airshow-2023 в Дубае 
© Нина Падалко/РИА Новости
Boeing 777-9 на Международном авиационно-космическом салоне Dubai Airshow-2023 в Дубае
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Boeing 777-9 на Международном авиационно-космическом салоне Dubai Airshow-2023 в Дубае 
© Нина Падалко/РИА Новости
Выступление пилотажных групп на Международном авиационно-космическом салоне Dubai Airshow-2023 в Дубае
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Выступление пилотажных групп на Международном авиационно-космическом салоне Dubai Airshow-2023 в Дубае 
© Нина Падалко/РИА Новости
Заместитель председателя правительства РФ - министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров знакомится с экспозицией на Международном авиационно-космическом салоне Dubai Airshow-2023 в Дубае
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Заместитель председателя правительства РФ - министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров знакомится с экспозицией на Международном авиационно-космическом салоне Dubai Airshow-2023 в Дубае 
© Нина Падалко/РИА Новости

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На авиационно-космическом салоне Dubai Airshow-2023 в Дубае
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На авиационно-космическом салоне Dubai Airshow-2023 в Дубае 
© Нина Падалко/РИА Новости
Самолет F-35 на Международном авиационно-космическом салоне Dubai Airshow-2023 в Дубае
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Самолет F-35 на Международном авиационно-космическом салоне Dubai Airshow-2023 в Дубае 
© Нина Падалко/РИА Новости
Разведывательный беспилотный летательный аппарат «Орлан-30» на Международном авиационно-космическом салоне Dubai Airshow-2023 в Дубае
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Разведывательный беспилотный летательный аппарат «Орлан-30» на Международном авиационно-космическом салоне Dubai Airshow-2023 в Дубае 
© Нина Падалко/РИА Новости

13 ноября в Дубае открылась 18-я международная авиационно-космическая выставка Dubai Airshow 2023 — крупнейший в истории ОАЭ авиасалон. На ней представят 180 гражданских и военных самолетов из 95 стран, в том числе России. Для РФ арендован отдельный павильон. Отечественные производители привезли в Дубай более 250 моделей своей продукции, упор сделан на военные самолеты.

Россия впервые за 30 лет продемонстрирует за рубежом тяжелый транспортный самолет Ил-76МД-90А(Э). Кроме этого, на выставке покажут вертолет Ми-171А3, который способен садиться на воду, санитарный вертолет «Ансат», который эвакуирует пострадавших, и пожарный вертолет Ка-32А11М с водяной пушкой, который может потушить возгорание на верхних этажах небоскреба. Также Россия представит новейшее вооружение для истребителей пятого поколения, в том числе управляемую ракету класса «воздух-воздух» РВВ-МД2 и РВВ-БД, а также крылатую ракету Х-69 для Су-57.

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