Пентагон незаметно нарастил военную помощь Израилю

Пентагон непублично увеличил военную помощь Израилю, выполнив запросы страны на поставки ракет с лазерным наведением для израильского парка боевых вертолетов «Апач», а также на 155-миллиметровые снаряды, приборы ночного видения, боеприпасы для уничтожения бункеров и новые армейские машины. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на внутренний список Минобороны США.

Как выяснило Bloomberg, поставки оружия в Израиль выходят за рамки «широко разрекламированных» поставок систем «Железный купол», ранее купленных американцами, и «умных бомб» от Boeing. Оружие поступает «почти ежедневно».

Наращивание военных поставок продолжается, хотя в администрации президента США Джо Байдена «все чаще предостерегают Израиль и призывают избегать жертв среди гражданского населения в секторе Газа», отмечает агентство.

Заместитель помощника госсекретаря США Стэн Браун ранее заявил, что США принимают решение о поставках оружия Израилю, рассматривая «каждый конкретный запрос» отдельно. Браун подчеркнул, что США могут поставлять оружие как Израилю, так и Украине, поскольку вооружения, необходимые странам, в большинстве случаев «значительно различаются».