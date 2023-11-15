В Белом доме отреагировали на авиаудары Израиля по больнице в Газе

Администрация Соединенных Штатов не поддерживает нанесение Израилем авиаударов по больнице в секторе Газа. Об этом заявил представитель Совета национальной безопасности (СНБ) Белого дома после сообщений о том, что израильские военнослужащие продолжают штурм медицинского центра "Аш-Шифа".

"Мы не поддерживаем нанесение ударов по больнице с воздуха и не хотим наблюдать стрельбу в больнице, где под перекрестный огонь попадают невинные люди, беспомощные люди, больные люди, пытающиеся получить медицинскую помощь, которую они заслуживают", - приводит его слова агентство Reuters .

Израильские военные в ночь на среду приступили к наземной операции в районе медицинского центра "Аш-Шифа" в секторе Газа, где, по их данным, находится основной командный штаб палестинского движения ХАМАС. В армии также заявили, что под зданием медцентра есть несколько подземных комплексов и туннель, где укрываются около 200 радикалов и содержатся заложники, похищенные во время нападения 7 октября.