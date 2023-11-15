Мобилизация: последние новости на сегодня 15 ноября 2023 о частичной мобилизации в России

В последние месяцы российская армия пополнилась примерно 300 тыс. мобилизованных. Самые свежие новости о них на сегодня, 15 ноября 2023, в материале «Рамблера».

Глава Северной Осетии наградил медалями «Во Славу Осетии» участников СВО

Высшие государственные награды республики — медали «Во Славу Осетии» — вручил участникам специальной военной операции глава Северной Осетии Сергей Меняйло. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на сайт правительства республики.

Наградой был удостоен военнослужащий Вооруженных Сил России Алексей Габараев. Глава республики поздравил его с этим достижением, поблагодарив за мужество, силу духа и ответственное отношение к службе.

Ростовские волонтеры сплели семь тысяч метров маскировочных сетей для нужд СВО

Волонтеры станицы Александровской из Ростова-на-Дону за год сплели семь тысяч метров маскировочных сетей. Об этом пишет «Звезда».

Как говорится в публикации, здесь работают и дети, и взрослые. Необходимые для солдат части снаряжения создаются с помощью 3D принтеров.

«Здесь и детали для сбросов, хвостовики, накольники, ампульницы, детонаторницы, наглазники, оборудование для снаряжения магазинов», — пояснил руководитель военно-патриотического клуба «Станица» Олег Михайличенко.

Отмечается, что все эти комплектующие были созданы всего за две недели. Помимо 3D технологий, волонтеры центра «Станица» применяют и самые традиционные — то есть просто плетут сети руками.

50 тысяч рублей будут выплачивать мобилизованным из Удмуртии при переходе на контракт

Мобилизованные граждане из Удмуртии при переходе на контракт смогут единовременно получить 50 тысяч. Об этом рассказал глава республики Александр Бречалов, пишет «Аргументы и Факты».

По его словам, мобилизованные жители республики и их семьи часто задают вопрос о выплате денежных средств при заключении контракта с Министерством обороны РФ. Бречалов заявил, что они разобрались с этим вопросом и решили переводить таким военнослужащим региональную выплату в 50 тысяч рублей.