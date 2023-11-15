СМИ: Удар по шахтам с ядерным оружием в США уничтожит 90% населения

Удар по американским шахтам с ядерным оружием может привести к уничтожению 90% населения США, он потенциально смертельно опасен для 300 млн человек. К такому выводу в статье для Scientific American пришел ученый Принстонского университета Себастьян Филипп.

По его словам, для атаки на подземную ракетную шахту необходимо взорвать рядом с ней «одну или две ядерные боеголовки».

«В результате ядерных взрывов возникнут гигантские огненные шары, которые испарят все вокруг и создадут разрушительные ударные волны. Поскольку боеголовки будут детонировать близко к земле, ядерные огненные шары будут засасывать почву и другие обломки и смешивать их с радиоактивными выбросами бомбы, поднимаясь в воздух», — прогнозирует ученый.

В результате запущенной реакции сформируются грибовидные облака, которые затем будут рассеяны высотными ветрами и это приведет к выпадению радиоактивных осадков.

Филипп смоделировал последствия «согласованной ядерной атаки на существующие поля подземных шахт в Колорадо, Вайоминге, Небраске, Монтане и Северной Дакоте» и пришел к выводу, что такой удар приведет к уничтожению всего живого в этих регионах.

«Из-за большой изменчивости направлений ветра все население сопредельных штатов и наиболее густонаселенных районов Канады, а также северных регионов Мексики подверглось бы риску смертельных осадков — в общей сложности более 300 миллионов человек», — уверен он.