СМИ: Удар по шахтам с ядерным оружием в США уничтожит 90% населения

Ученый Принстонского университета Себастьян Филипп смоделировал последствия удара по американским шахтам с ядерным оружием и пришел к выводу, что в результате такой атаки может быть уничтожено 90% населения Соединенных Штатов.

Филипп в статье для Scientific American пишет, что целенаправленная ядерная атака по американским шахтам в Колорадо, Вайоминге, Небраске, Монтане и Северной Дакоте привела бы к уничтожению всего живого в близлежащих районах, передает РИА «Новости».

Для уничтожения шахтной пусковой установки, по словам ученого, потребовалась бы одна или две ядерные боеголовки, которые бы взорвались поблизости.

При этом помимо ударных волн и «гигантского огненного шара», по оценке ученого, большую опасность представляет радиоактивная пыль. Направления ветра изменчивы, из-за чего все население сопредельных штатов, наиболее густонаселенных районов Канады и северных районов Мексики подверглось бы риску смертельных осадков.

Филипп считает, что в результате атаки погибли бы в общей сложности свыше 300 млн человек.