Стало известно о планах Израиля и ХАМАС обменяться пленными детьми

Предложение обмена по формуле «дети на детей» было озвучено в ходе переговоров, посредниками на которых выступали Катар и США. По данным источников, Израиль должен будет освободить заложников из числа пленных палестинских детей, а ХАМАС отпустить находящихся в заложниках израильских детей. Отмечается, что обсуждения данного вопроса ведутся до сих пор, окончательное решение пока не было принято.